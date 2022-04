Mateus Carrilho apresenta show em Vitória da Conquista no sábado (9)

Foto: João Arraes/Divulgação

A Festa OBA OBA retorna, no sábado (9), a partir das 22h, com um show solo do cantor Mateus Carrilho, em Vitória da Conquista (BA). A cidade, que fica à 519km de Salvador, também recebe shows de Rone Edu, Eulá e Tofalini.

Além das atrações citadas, os Djs Cainã Monteiro, a drag Nagasaki, Maieh e Inlay fecham a line up. Pela primeira vez, a edição acontece na Arena MiraFlores e traz como tema o faroeste.

Festa OBA OBA: ‘OBANG’ – Atração principal: Mateus Carrilho

Quando: sábado (9)

Horário: abertura do local às 22h

Onde: Avenida Edmundo Silveira Flores, nº 1, Universidade – Vitória da Conquista, BA

