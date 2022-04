Matheus Fernandes e Mari Fernandez fazem show no BBB 22; assista

Os shows continuam acontecendo a todo a vapor na festa do BBB 22 desta quarta-feira (13). Desta vez, foi o momento de Matheus Fernandes e Mari Fernandez realizarem apresentações. O cantor abriu o momento com ‘Late Coração’.

Após cantar as músicas, o artista convidou a sertaneja para subir no palco. Ela compartilhou hits como ‘Vai Bebê’ e ‘Não vou’. Mari e Matheus encerraram cantando juntos “Baby, me atende”, com a musa substituindo Dilsinho.

Ainda são esperadas as apresentações de Filipe Ret e L7NNON.

Confira abaixo:

Leia mais sobre BBB no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.