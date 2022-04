MC Mirella revela furto de celulares em sua casa: ‘Vou abrir um B.O’

MC Mirella revelou que teve dois iPhones furtados de dentro da sua residência. A notícia foi dada pela funkeira nesta segunda-feira (4) através das redes sociais.

Em entrevista para Leo Dias, do “Metrópoles”, a ex-participante de “A Fazenda”, revelou se tratar de um modelo “13 Pro Max” e outro “13”. Juntos, os valores, de acordo com o site oficial da Apple, ultrapassam R$17 mil.

“Foram dois iPhones que levaram, um 13 Pro Max e um 13 normal. Vou abrir um BO agora e a gente tá tentando puxar pelo e-mail para rastrear. A gente fica trazendo gente em casa, confia, e isso acontece”, contou.

“Além da minha equipe, são poucas as pessoas que vem aqui, dormir aqui. É contado no dedo. Então, a gente já sabe”, completou.

Mirella ainda desabafou sobre a situação. “É horrível, péssimo. Não é a primeira vez que some quando essa pessoa tá aqui. Agora foi o baque mesmo. Não vou ficar mais junto, eu simplesmente vou me afastar. Era só me pedir, eu sempre ajudo. O celular tava ali, era só uma questão de pedir. Não teria problema nenhum. O pior é confiar na pessoa que dentro da sua casa, porque foi um furto, a pessoa pega e não avisa nada”, finalizou.

