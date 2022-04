MEC: a mudança de paradigma na educação reflete o mercado de trabalho atual

Os responsáveis pelas iniciativas escolhidas e divulgadas pelo Ministério da Educação (MEC) participarão de capacitação no desenvolvimento de projetos inovadores, somente após esse processo, as iniciativas serão disponibilizadas para acesso público.

Capacitação dos profissionais envolvidos na inovação da educação nacional

A ação formaliza e dá corpo à estratégia do Ministério da Educação (MEC) para o início de uma ação coordenada junto a gestores de ensino, professores e outros parceiros, de acordo com a Secretaria-Geral da Presidência da República através de divulgação oficial.

As tendências de mercado e as habilidades comportamentais

O escopo de trabalho tem como premissa construir um modelo e práticas em educação que considerem as tendências globais, calcadas na realidade brasileira, no acúmulo de conhecimentos e no capital humano presente nas instituições de ensino.

A capacidade intelectual e as habilidades sociais são importantes para a educação na era digital

De acordo com a Secretaria-Geral da Presidência da República, essas iniciativas mostram que o Brasil e o Ministério da Educação avançam de maneira efetiva e inovadora para formar os estudantes, com ações que incentivam as experiências, as análises, as relações interpessoais e a capacidade intelectual, destaca a Secretaria-Geral da Presidência da República em documento divulgado oficialmente.

Mudança de paradigma na educação reflete o mercado de trabalho atual

É relevante para a educação essa mudança de paradigma, de maneira que a cobrança implícita ao profissional atual esteja de acordo com a educação recebida pelo profissional, considerando que a era digital é instável e modificou diversos processos.

Preparo intelectual, social e técnico

Por isso, é importante que os profissionais entrantes no mercado de trabalho estejam atualizados e preparados para lidar com tantos fatores internos e externos. Dessa forma, o jovem se prepara intelectualmente, socialmente e tecnicamente.

A era digital exige atualizações constantes

Todo esse preparo vai de encontro ao excesso de informações da era digital; bem como as mudanças tecnológicas que ocorrem no mercado o tempo todo. Por isso, assim como é necessário que o empreendedor se atualize para que consiga crescer no mercado, é fundamental que o estudante esteja cada vez mais atualizado com essa dinâmica.

De modo que possa lidar com a volatilidade do mercado, independentemente de ser um futuro empresário ou um profissional CLT, considerando que na atualidade nenhuma profissão ficará aquém da tecnologia em alguma vertente. Sendo assim, as alterações no cronograma educacional nacional divulgadas pelo MEC são extremamente relevantes para o futuro do país em diversos aspectos.