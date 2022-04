MEC prorroga prazo de informações de alunos pré-selecionados no Prouni

O Ministério da Educação (MEC) prorrogou o prazo para a comprovação de informações dos estudantes pré-selecionados na lista de espera do Programa Universidade para Todos (Prouni) 2022/1. Desse modo, os pré-selecionados poderão comprovar os dados fornecidos no momento da inscrição até o dia 20 de abril.

De acordo com o cronograma inicial, o prazo para a comprovação dos aprovados na lista de espera do Prouni terminaria nesta quarta-feira (13). As instituições de ensino participantes desta edição deverão emitir o documento de concessão ou não da bolsa no período de 22 de abril até 3 de maio.

A comprovação das informações deve ser feita diretamente na instituição para qual o estudante foi pré-selecionado. É preciso apresentar todos os documentos exigidos, inclusive os de renda, dentro do prazo estabelecido. Se o estudante perder o prazo, perderá o direito à bolsa.

Puderam participar da lista de espera os candidatos que não foram selecionados em nenhuma das duas chamadas regulares do Prouni 2022/1. Além disso, os pré-selecionados que perderam a vaga por não formação de turma também puderam realizar a inscrição na lista de espera.

Oferta de bolsas

A oferta de bolsas do Prouni 2022/1 foi de 273.001 bolsas de estudos, sendo 181.036 integrais e 91.965 parciais. De acordo com a pasta, ao todo, 544.755 candidatos se inscreveram.

De acordo com o MEC, os candidatos que não conseguiram bolsa nesta primeira edição do programa terão mais uma chance por meio do edital de bolsas remanescentes. A pasta deve publicar o edital em breve. Para as bolsas remanescentes serão aceitas as notas do Enem de 2010 a 2021.

Conforme as regras do programa, a seleção é feita a partir do desempenho da última edição do Enem. No entanto, esta edição do Prouni aceitou as notas das duas últimas edições: 2020 e 2021.

Com informações da Agência Brasil.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também UFT abre período de inscrição do Vestibular EaD 2022/2; saiba mais detalhes.