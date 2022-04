Medalhista paraolímpico, nadador Gabriel Araújo bate recorde mundial

O medalhista paralímpico Gabriel Araújo bateu o recorde mundial da prova dos 50 metros estilo borboleta classe S2, neste domingo (10) no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo, durante a Segunda Fase Nacional do Circuito Paralímpico Loterias Caixa de natação.

Com o tempo de 55s59 ele fez o melhor tempo da prova pela terceira vez no espaço de um mês. Esta sequência começou na primeira quinzena de março, na etapa da Itália do World Series do IPC, em Lignano Sabbiadoro, quando ele completou a prova em 56s62.