Médicos aumentam sedação de Rodrigo Mussi após agitação do ex-BBB

O ex-BBB Rodrigo Mussi, que vem reagindo bem aos tratamentos realizados no Hospital das Clínicas em São Paulo, precisou ter a sedação elevada por conta dos agitos do paciente após a extubação.

Em boletim divulgado na última segunda-feira (17), a equipe do administrador afirmou que mesmo após a extubação, o caso de Rodrigo ainda é delicado e inspira cuidados.

O caso de Rodrigo vem sendo tratado pelos familiares como um milagre. Segundo o irmão do ex-BBB, Diogo Mussi, os médicos ressaltam a força do paciente a todo instante. O administrador já consegue falar e se movimentar, porém, não está totalmente consciente e não se lembra do acidente.