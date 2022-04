Medida Provisória, dirigido por Lázaro Ramos, tem 2ª melhor estreia nacional em 2022

Foto: Reprodução / Instagram

O longa ‘Medida Provisória’, primeiro dirigido por Lázaro Ramos, conseguiu bons números em seu primeiro fim de semana nos cinemas e alcançou a marca de 2ª melhor faz primeira apresentação em 2022, em termos de arrecadação.

De acordo com dados da Comscore, divulgados pela coluna de Lauro Jardim, do jornal ‘O Globo’, a produção levou 85,5 mil pessoas aos cinemas e arrecadou R$ 1,8 milhão no fim de semana de estreia.

A produção, que conta a história de um futuro distópico no Brasil com Taís Araújo, Seu Jorge e Alfred Enoch, ficou atrás apenas do filme ‘Tô Ryca 2’, que vendeu R$ 2,2 milhões em ingressos no mesmo período avaliado.

Em um cenário geral, a produção do baiano ficou em quarto lugar entre os mais vistos, atrás do blockbuster ‘Animas Fantásticos: Os segredos de Dumbledore’, ‘Sonic 2- O Filme’ e ‘Morbius’.

A lista ainda traz outros dois filmes nacionais, o ‘Detetives do Prédio Azul 3’, em 6º lugar com 27 mil espectadores e R$ 587 mil arrecadados em ingressos e ‘Alemão 2’ em 10º com arrecadação de R$ 31 mil em bilheteria.

Leia mais sobre Cinema no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias