Mega-Sena hoje: veja o resultado do concurso 2471

No dia 13 de abril de 2022, o concurso 2471 da Mega-Sena teve a estimativa de pagamento de aproximadamente 60 milhões de reais. Por isso, se você jogou na última Mega-Sena, deve estar ansioso para descobrir os números sorteados hoje. Então, veja o resultado do concurso 2471 da Mega-Sena e confira se a sua aposta foi a certeira e ganhadora desse prêmio incrível.

Confira abaixo o resultado do sorteio do concurso 2471 da Mega-Sena

O concurso 2471 da Mega-Sena da Loterias Caixa foi milionário! Ele foi realizado a partir das 20h, no dia 13/04/2022. Então, veja se os números que você colocou na sua cartela foram os sorteados e confira se você virou um milionário:

30 – 08 – 23 – 29 – 55 – 36

Confira o resultado do concurso anterior 2470

O concurso anterior foi o 2470, que foi realizado no dia 09/04/2022, no sábado. Nenhuma aposta foi a vencedora e acertou os 6 números sorteados. No entanto, 81 pessoas conseguiram acertar 5 desses números e levaram mais de 50 mil reais.

Saiba quais foram os 6 números sorteados. Confira:

51 – 08 – 48 – 42 – 33 – 40

Saiba como realizar suas apostas na Mega-Sena

Se você não é um apostador frequente na Mega-Sena e ainda possui dúvidas a respeito do assunto, saiba que jogar nela é muito fácil.

Você precisa colocar, no mínimo, 6 números da sua preferência em uma cartela com os 60 números disponíveis. Dessa forma, existe a possibilidade de você colocar até 15 números. No entanto, quanto maior for a quantidade de números que você colocar em uma cartela para realizar a sua aposta, mais caro você pagará.

Além disso, caso você não tenha mais opções de números, mas ainda queira continuar jogando, você pode solicitar uma surpresinha. Ela é um tipo de jogo em que o sistema realiza o sorteio por você, escolhendo números aleatórios para preencher a sua cartela.

Onde você pode apostar e quando são realizados os sorteios

Você pode apostar em casas lotéricas. Para isso, é necessário que você vá até a casa lotérica de sua preferência, seja alguma perto da sua residência, do seu trabalho ou outra qualquer que achar mais fácil. Lá, preencha os 6 números que você escolher na cartela da Mega-Sena e, em seguida, leve até o caixa para realizar o pagamento, que é de 4,50 reais, caso ela tenha 6 números apenas. Lembre-se que quanto mais números você apostar em uma única cartela, maior será o valor dela.

Existe também a possibilidade de você fazer a sua aposta online. Para isso, basta você baixar o aplicativo da Loterias Caixa no seu celular e fazer a sua aposta por lá. Ou caso você prefira, pode usar o seu navegador de internet, seja no computador ou no celular.

Os sorteios da Mega-Sena acontecem às quartas-feiras e sábados de toda semana. Caso haja algum imprevisto e adiamento do sorteio, será divulgado para que todos tenham acesso.

Saiba como retirar o seu prêmio

Fazer a retirada do prêmio depende muito do valor que você precisa retirar.

Para retirar os valores baixos de até 2 mil reais, vá até uma casa lotérica, desde que você comprove que apostou, levando seu bilhete e o comprovante de pagamento, caso os seus números sejam os que saíram no sorteio.

Já com as apostas acima desse valor e principalmente aquelas milionárias, é necessário que você compareça em uma agência bancária da Caixa Econômica Federal. Para isso, leve um documento de identificação com foto e o bilhete que você apostou com o comprovante de pagamento.

Aumente suas chances de ganhar

Se você não sabe como aumentar as suas chances de ganhar, existe a possibilidade de você apostar em bolões. Neles você consegue apostar uma quantidade maior de números pagando bem menos do que você pagaria.

Essa aposta é ótima para fazer uma variedade de números e ainda obter mais chances de ficar cada vez mais perto do maior prêmio. Mas como apostar em bolões? Você pode se juntar com outras pessoas de sua confiança para apostarem em um valor maior e fazer uma aposta com mais números. Aliás, você também pode solicitar a entrada no bolão que estiver disponível quando você for fazer o seu pagamento da aposta no caixa.

E se não deu certo essa aposta? O que fazer?

Você pode não conseguir ganhar na primeira aposta, nem em outras que você apostar. Mas existem diversas apostas semanalmente que você pode tentar jogar novamente, além da Mega-Sena.

Busque mais informações sobre elas e veja qual que melhor vai te dar chances de ser um novo milionário. O importante é não desistir na primeira tentativa e continuar tentando, pois a sorte chega para aqueles que buscam. Então, continue jogando e fazendo aquela fezinha! Boa sorte na próxima!