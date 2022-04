Melody volta a dispensar comparações com Anitta: ‘Não chegou onde quero chegar’

Foto: Reprodução/Instagram

A funkeira Melody, de 15 anos, voltou a dispensar comparações entre ela e Anitta, no episódio de The Noite, que irá ao ar nesta sexta-feira (15). As informações são do NaTelinha.

A adolescente revelou que não gosta de ouvir comentários que a equiparam com a estrela internacional. De acordo com Melody, a cantora de ‘Envolver’ ainda não chegou no patamar que ela pretende chegar no futuro.

“Já falei que quero ser maior que ela. Mas não comparando, assim, ‘melhor do que a Anitta’… Eu quero ser mundial. Ela está indo para fora, sendo a mulher brasileira a conquistar o espaço lá fora, porém ela ainda não alcançou o nível que eu quero chegar e está tudo bem, já, já ela chega”, disse ela.

Apesar da fala um tanto quanto polêmica, a jovem reforçou que não existe rivalidade entre elas. “Adoro a Anitta. As pessoas colocam muita treta entre mim e ela. Falam que eu falo que sou maior que ela e nunca falo essas coisas. São belezas diferentes. Eu sou loira, ela é morena. Ela é mais velha, eu sou bem mais nova”, concluiu.

