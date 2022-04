Menino de 13 anos morre afogado após cair de jangada no sul da Bahia

Um adolescente de 13 anos morreu após se afogar no rio Oricó, em Ibirapitanga, no sul da Bahia. Alan Bispo do Santos desapareceu no domingo (3) e o corpo foi encontrado nesta segunda-feira (4).

De acordo com familiares de Alan, ele não sabia nadar e no domingo foi tomar banho de rio com amigos, como já costumava fazer. Ele estava em uma jangada, mas caiu no rio e desapareceu.

Os bombeiros chegaram ao local no final da tarde de domingo. As buscas, no entanto, não avançaram por falta de iluminação natural. A ação foi retomada nesta segunda, quando o corpo do adolescente foi encontrado.

