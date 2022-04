mensagens de bloqueios aparecem às vésperas dos pagamentos

Milhões de brasileiros já estão neste momento recorrendo ao app oficial do Auxílio Brasil. O motivo: é por lá que o Ministério da Cidadania informa a situação de cada uma das mais de 18 milhões de contas do benefício. E o fato é que algumas pessoas estão recebendo uma mensagem que, à primeira vista, parece preocupante. “Benefício bloqueado para crédito”.

De acordo com o Ministério da Cidadania, no entanto, não há motivo para se preocupar neste primeiro momento. A pasta explica que a mensagem apenas significa que o dinheiro ainda não foi oficialmente depositado na conta do usuário. O saldo só será pago no dia do recebimento do benefício para o indivíduo específico.

Esta não é a primeira vez que a mensagem aparece no app oficial do Auxílio Brasil. Nos últimos cinco pagamentos, também há relatos de pessoas que se depararam com a notificação. Nas outras oportunidades, também não existia motivo para se preocupar. O dinheiro caiu na conta do mesmo jeito.

Para algumas pessoas, a mensagem de bloqueio para crédito sumirá no exato momento em que o dinheiro da sexta rodada cair na conta do usuário. Para outros, a notificação seguirá no mesmo local mesmo depois do depósito. Trata-se apenas de uma falha no sistema. Não haverá prejuízo algum para o usuário do benefício.

De toda forma, caso o cidadão receba a mensagem de bloqueio e queira entrar em contato com a Caixa Econômica Federal para tirar alguma dúvida, ele pode fazer isso normalmente. Basta ligar para o número 0800 726 0101, ou entrar em contato pelas redes sociais do banco. Há ainda a opção de entrar em contato com o Centro De Referência em Assistência Social (CRAS) da sua cidade.

Pagamentos voltam na quinta (14)

Os pagamentos da sexta rodada do Auxílio Brasil deverão ter início na próxima quinta-feira (14). Na ocasião, apenas as pessoas que possuem o Número de Inscrição Social (NIS) final 1 é que poderão movimentar a quantia.

A Caixa explica que o dinheiro cairá na conta dessas pessoas desde as primeiras horas da manhã. Eles terão a opção de movimentar a quantia de forma digital através do Caixa Tem ou mesmo através de saques em caixas eletrônicos.

Os demais grupos deverão receber o dinheiro da sexta parcela do Auxílio Brasil apenas a partir da próxima semana. Vale lembrar que o Governo Federal não fará nenhum tipo de pagamento na sexta-feira (15), pois se trata do feriado da sexta-feira de Páscoa.

Quem pode receber o Auxílio Brasil

As regras de entrada no Auxílio Brasil não são muito diferentes das regras do antigo Bolsa Família. Segue valendo a ideia de que cada cidadão precisa ter primeiramente um perfil ativo no Cadúnico. Esse é o primeiro passo.

Mas não é o único. Além de ter um perfil ativo, o cidadão também precisa ter uma renda per capita abaixo de R$ 105. Neste grupo estão as pessoas que se encontram em situação de extrema-pobreza no Brasil hoje.

Quem tem renda per capita que varia entre R$ 106 e R$ 210 também pode ter direito ao benefício. Entretanto, neste caso, também é preciso que o cidadão more com uma gestante ou ao menos um menor de 21 anos de idade.