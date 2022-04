Mês da Dança: Balé Teatro Castro Alves apresenta espetáculo ‘Lub Dub’

Foto: Diney Araújo / Divulgação

O Balé Teatro Castro Alves (BTCA) apresenta, nos dias 23 e 24 de abril (sábado e domingo), às 20h, o espetáculo “Lub Dub”. Estreado em 2017, a obra foi considerada um dos 10 espetáculos de dança fundamentais do ano pela revista Bravo! e, desta vez, retorna na agenda do Mês Internacional da Dança.

A remontagem conta com membros do elenco original e novos integrantes recém-incorporados ao grupo, somando dez dançarinos em cena. O espetáculo acontece na Sala Principal do Teatro Castro Alves (TCA), com ingressos R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). A abertura fica a cargo da Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA).

Criada pelo dançarino, coreógrafo e compositor sul-coreano Jae Duk Kim, a coreografia percussiva é uma intensa alternância de movimentos de tração e estremecimento, dinamismo e relaxamento, ritual e contemporâneo. Sob direção artística de Ana Paula Bouzas, a remontagem é orientada pela assistente de coreografia Ticiana Garrido, integrante do BTCA.

Balé Teatro Castro Alves apresenta “Lub Dub”

Abertura: Orquestra Sinfônica da Bahia

Quando: 23 a 24 de abril de 2022 (sábado e domingo), 20h

Onde: Sala Principal do Teatro Castro Alves

Quanto: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)

Classificação indicativa: 12 anos

Vendas: bilheteria do Teatro Castro Alves ou no Sympla

