mesmo com aumento de prazo, dica é declarar antes

A Receita Federal anunciou nesta semana que decidiu aumentar o prazo para o envio da declaração do Imposto de Renda. Antes, as pessoas só poderiam realizar o envio até o dia 29 de abril. Com as mudanças, o novo limite de tempo é 31 de maio. Mas mesmo com a alteração, a dica segue sendo a mesma: envie mais cedo.

De acordo com analistas da área de direito previdenciário, o cidadão que envia as suas documentações mais cedo, pode ter uma série de vantagens. E o fato é que isso não mudou mesmo com a decisão da Receita Federal de aumentar o prazo para o envio da declaração do Imposto de Renda.

O cidadão que faz a declaração mais cedo, pode ter mais chances de consertar possíveis erros. Segundo as regras gerais, o indivíduo pode enviar a documentação e depois alterar alguns pontos que foram enviados, desde que realize o procedimento dentro do prazo estipulado pela própria Receita Federal.

Além disso, o indivíduo que envia a declaração mais cedo também tem mais chances de receber uma possível restituição nos primeiros lotes do ano. A Receita Federal explica que os pagamentos deverão acontecer todos no segundo semestre, mas em datas diferentes no decorrer deste ano de 2022.

Quem deixa para enviar a declaração do Imposto de Renda mais para o final do prazo, também corre mais riscos. Isso porque analistas da própria Receita Federal alertam que o sistema de envio pode entrar em congestionamento. Assim, o usuário pode perder a data e passar a ter que pagar uma multa.

É oficial

Vale lembrar que a prorrogação do prazo para o envio do Imposto de Renda já é uma realidade, isto é, não há necessidade de aprovação por parte do Congresso Nacional. O texto já está pacificado em lei.

Segundo as informações oficiais, a publicação da decisão aconteceu em forma de Instrução Normativa no Diário Oficial da União, no último dia 5 de abril. Dessa forma, é possível dizer que o novo sistema já está valendo.

Explicação

A Receita Federal afirma que decidiu aumentar o prazo para envio da declaração por causa da situação da pandemia da Covid-19 no país. O órgão argumenta que várias empresas ainda não retomaram o processo de envio de documentações importantes.

Na avaliação do Governo Federal, o fato pode acabar por atrapalhar muita gente que precisa dos documentos para enviar para a Receita Federal. Por isso, eles decidiram prorrogar o prazo final.

Imposto de Renda

Os dados mais recentes da Receita Federal mostram que pouco mais de 6 milhões de declarações já foram oficialmente enviadas para a Receita Federal. Os números, no entanto, mostram apenas o cenário até o final de março.

Os dados certamente estão maiores agora depois da primeira semana de abril. De todo modo, a avaliação da Receita Federal é que o processo está lento. A expectativa era de que mais pessoas tivessem enviado as documentações à esta altura.