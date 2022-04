Meta abre vagas para PhDs e estudantes

A Meta, conglomerado estadunidense de tecnologia e mídia social, anunciou a abertura de vagas para PhDs e estudantes da América Latina. As chances são para os programas internacionais de estágio e full-time da empresa, nos escritórios do Reino Unido. Os contratados poderão optar por trabalhar, também, nas unidades da Alemanha, Polônia, Espanha, Itália, França, Irlanda e Holanda.

Ao todo, são oito vagas para as áreas de Machine Learning e Infraestrutura e mais de 50 vagas para estágio em Software Engineering. Os interessados deverão estar matriculados em um programa de graduação ou de mestrado – com previsão para conclusão do curso até o fim deste ano. Experiência comprovada na área, seja por estágio anterior ou participação em competições é um diferencial importante.

De acordo com a Meta, os selecionados ingressarão no programa em 2023 e há uma possibilidade real de efetivação e oferta de trabalho após o fim da iniciativa. A empresa cuidará de todos os trâmites de vistos, custos de viagens e acomodações, sendo esta uma excelente oportunidade para brasileiros que desejam seguir uma carreira internacional em uma das maiores companhias do mundo.

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão acessar a página https://www.metacareers.com/ para conferir as oportunidades e obter mais informações sobre o programa de estágio voltado à estudantes da América Latina e, claro, cadastrar o currículo na posição desejada.

Sobre a empresa

Você certamente já ouviu falar da Meta, empresa que cria tecnologias que ajudam as pessoas a se conectar, encontrar comunidades e expandir negócios. A companhia, que antes era conhecida como Facebook Inc., ficou famosa em 2021 por anunciar que iria além das telas 2D em direção a experiências imersivas como realidade aumentada e virtual para ajudar a construir a próxima evolução na tecnologia social.