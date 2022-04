Meta BPO abre mais de 40 vagas de emprego; confira

A Meta BPO, líder e especialista no setor de Recursos Humanos, abriu mais de 40 novas vagas de emprego. As oportunidades abrangem vários setores das empresas contratantes e exigem que o profissional tenha todos os recursos necessários para participar do processo seletivo. Confira.

Meta BPO possui novas oportunidades de trabalho

Com novas oportunidades, a Meta BPO recrutadora de novos talentos, está em busca de trabalhadores que atendam a todas as exigências mínimas dos cargos em aberto. Para participar do processo seletivo, os candidatos devem consultar todos os requisitos e residir nas cidades onde as vagas estão sendo oferecidas.

Veja as informações e os cargos disponíveis:

Eletromecânico Técnicos – Pouso Alegre;

Recrutamentos e seleções nível Pleno Analistas – Itapevi;

Analista de Benefícios Júnior – São Paulo;

Marketing Digital Júnior Analista – São Paulo;

Assistente de Benefícios – Taboão da Serra;

Auditores de Processos Internos – São Paulo;

Comércio Exterior Coordenadores vaga temporária – São Paulo;

Assistente Administrativo – Campinas;

Operadores de Produção cargo temporário – Suzano;

Desenvolvimento Farmacotécnicos Analistas – São Paulo;

Engenheiro agrônomo – São Paulo;

Administração de Pessoal Sênior Analistas – São Paulo.

Para se candidatar os profissionais devem consultar todas as exigências no site de participação, além de residir nas cidades onde as vagas estão sendo ofertadas ou em suas proximidades.

Como se inscrever

Para fazer parte da equipe Meta BPO, os interessados devem atender aos requisitos e residir em áreas próximas às unidades com oportunidades abertas. O processo de recrutamento e a ficha cadastral estão sendo disponibilizados através do site de inscrição.

