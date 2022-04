Metade dos brasileiros não usa cinto de segurança no banco de trás, diz IBGE

O acidente envolvendo o ex-BBB Rodrigo Mussi na madrugada de quinta-feira (31), em São Paulo, reforçou a importância do uso do cinto de segurança no banco de trás do carro. O influenciador estava em um veículo de transporte de aplicativo que bateu na traseira de um caminhão.

O segundo eliminado do BBB 22 não usava cinto de segurança e sofreu fraturas múltiplas e um traumatismo craniano. Rodrigo passou por cirurgia e o estado dele é estável, segundo a equipe do influenciador.

Foto: Reprodução / Instagram Rodrigo não é exceção na falta de uso do cinto de segurança no banco de trás. De acordo com edição mais recente da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), realizada pelo IBGE em 2019 e divulgada em 2021, apenas 54,6% dos brasileiros dizem sempre utilizar o cinto quando estão sentados na parte traseira do carro. Já nos bancos da frente, o hábito é 79,4% dos entrevistados.

O Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, do Governo Federal, destaca que no Brasil o cinto é obrigatório em todos os automóveis colocados à venda desde 1968. A obrigatoriedade para condutor e passageiros em todas as vias do território nacional foi sancionado por meio da Lei nº 9.503, o Código de Trânsito Brasileiro, em 23 de setembro de 1997.

No banco traseiro, de acordo com o Departamento, os passageiros têm falsa sensação de segurança, porque imaginam que estão protegidos pelos bancos dianteiros e que estão longe do para-brisa. Porém, isso não é verdade. “A força que uma pessoa recebe em uma batida é algo em torno 35 vezes o seu peso. Com uma força tão grande, não há banco que possa pará-la. O resultado é o passageiro de trás esmagando a pessoa sentada à frente e se lesionando gravemente”, diz a nota.

No caso de Rodrigo, de acordo com o condutor da ambulância que socorreu o ex-BBB, como a colisão foi na parte dianteira do carro, ele foi encontrado dentro do veículo, de joelhos atrás do banco.

Anteriormente, as primeiras informações diziam que o influenciador teria sido arremessado do carro.

