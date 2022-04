Metais coloridos valorizam o banheiro; saiba como usar

Os metais coloridos estão com força total na decoração, até mesmo em chuveiro, registro e torneira para banheiro. Cores como preto, grafite, rosé, dourado e cobre estão entre as favoritas de quem deseja dar um visual diferente para esses espaços. Para fazer sucesso na decoração, o escritório PB Arquitetura, dos arquitetos Bernardo Tressino e Priscila Tressino, traz recomendações sobre essas peças.

— O metal colorido tem relação direta com o estilo do ambiente e representa um ponto de destaque. Se quiser deixar a atenção focada em outros elementos, como um revestimento, a orientação é utilizar o acabamento cromado. Porém, se a ideia for uma decoração geral, mais neutra e leve no cômodo, então é possível optar por metais de cores diferentes, para que estes ganhem todas as atenções — recomenda Bernardo.