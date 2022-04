Meu Cadúnico está atualizado. Preciso confirmar algo no app?

O novo app do Cadúnico já está disponível para download em lojas de aplicações de celulares Android e iOS. Mesmo depois de semanas do lançamento do app, o fato é que algumas pessoas ainda têm dúvidas sobre o dispositivo. Um dos pontos é a questão do processo de atualização do sistema pela internet.

Uma das perguntas mais comuns é sobre a situação das pessoas que já estão com o Cadúnico atualizado. Afinal de contas, elas precisam confirmar algo no novo app? De acordo com o Ministério da Cidadania, eles podem ficar tranquilos porque a atualização presencial já vale como uma avaliação completa.

A dúvida chegou por conta de um anuncio feito pelo Governo Federal recentemente, onde se afirmava que a nova versão do app do Cadúnico permite aos cidadãos a realização de atualizações cadastrais de maneira remota. Entretanto, o Planalto deixou claro que isso se trata apenas de uma opção. O cidadão não é obrigado a passar pelo procedimento.

O fato é que ninguém é obrigado a sequer realizar o download do novo app. A ideia do Governo Federal foi apenas facilitar a vida das pessoas que preferem realizar os procedimentos de maneira remota. O lançamento do sistema, no entanto, não muda nada em relação aos atendimentos presenciais do Cadúnico.

Desse modo, as pessoas que não têm conexão com a internet em casa, não precisam se preocupar. Segundo o Ministério da Cidadania, os cidadãos que estão nesta situação não serão prejudicados de nenhuma forma. Eles apenas precisam seguir resolvendo os problemas de maneira presencial em locais indicados pela prefeitura da cidade.

Processo de inscrição

Quando lançou o novo app, o Governo Federal anunciou também que a partir de agora os cidadãos terão a oportunidade de realizar o processo de entrada no Cadúnico através do app em questão. Mas é preciso atentar para alguns pontos.

O processo de entrada pelo app não pode ser concluído de maneira remota. O cidadão pode até começar a inscrição pela internet. No entanto, o procedimento de conclusão do mesmo ainda depende de visitas presenciais.

De toda forma, o Governo Federal acredita que a mudança pode ajudar a diminuir o tamanho das filas físicas. Isso porque entende-se que menos pessoas precisarão se dirigir mais vezes ao local indicado pela prefeitura da cidade.

Atualização do Cadúnico

O Governo Federal também anunciou que começou a permitir que a atualização do perfil do Cadúnico aconteça de maneira remota. Até aqui, o cidadão que precisava realizar o procedimento, tinha que se dirigir até um ponto físico.

Mas atenção: o processo de atualização remota do Cadúnico só é válido para os cidadãos que não precisam mudar nenhuma informação nas suas contas. É por isso que o procedimento é chamado de atualização por confirmação.

Quem precisa alterar alguma informação que está dentro do Cadúnico, precisa fazer isso apenas de maneira presencial. Segundo o próprio Ministério da Cidadania, a alteração cadastral precisa ser feita em um local físico.