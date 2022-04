‘Meu ovo é um show’: Conheça os maiores, menores e mais bonitos testículos de Salvador

Foto: Genilson Coutinho

Os donos dos maiores, menores e mais bonitos testículos de Salvador foram eleitos no último fim de semana, durante um concurso realizado no centro da capital baiana.

Nomeada “Meu ovo é um show”, a competição lotou a casa de eventos Clube 11, no bairro do Tororó, no sábado (16). Mais de dez competidores participaram da votação.

Os homens desfilaram no palco usando apenas uma cueca com um furo na região escrotal, deixando os testículos para fora, para permitir a avaliação dos jurados e clientes da casa.

No final, os competidores 2, 3 e 5 levaram a melhor. O número 5 foi eleito o mais bonito, o 2 foi o menor e o de número 3 venceu como o maior de todos.

Os três levaram ovos de chocolate para casa, sendo que o vencedor do título de maiores testículos ganhou um ovo tamanho família.

Confira abaixo as imagens dos vencedores:

O maior

Foto: Genilson Coutinho



O menor

Foto: Genilson Coutinho

O mais bonito

Foto: Genilson Coutinho

+18: Para ver as imagens sem o mosaico, acesse o link.

