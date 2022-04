Microcrédito da CAIXA libera até R$ 3 mil para quem tem o nome sujo

Os negativados, ou seja, quem está com nome sujo, foram liberados para solicitar o empréstimo de até R$1.000 na Caixa Econômica Federal. Os valores poderão chegar a até R$3.000, caso o cidadão se enquadrar na modalidade de Microempreendedor Individual (MEI).

A iniciativa poderá contemplar aproximadamente 4,5 milhões de trabalhadores nos primeiros 12 meses de lançamento do programa.

Para pessoa física, o empréstimo estará fixado no valor de R$ 1 mil, com taxa de juros mensal a partir de 1,95% ao mês e 24 meses para pagar. Para conseguir o valor, não será necessário muita burocracia, uma vez que a contratação poderá ser feita diretamente pelo aplicativo Caixa Tem, bastando concordar com os termos do empréstimo e aguardar até sete dias para análise.

O Programa de Simplificação do Microcrédito Digital para Empreendedores (SIM Digital) terá uma grande oportunidade para que microempreendedores individuais contratem o empréstimo de até R$ 3 mil, que poderá ser dividido em 24 parcelas mensais. Os juros são considerados baixíssimos em relação ao mercado, já que as taxas chegam a patamares a partir de 1,99% mensal. A ideia é conceder o valor de até R$ 3 mil para empreendedores com pouco acesso a este tipo de crédito, incluindo quem está negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Pessoas físicas e MEIs que exerçam atividade produtiva com renda ou receita bruta anual de até R$ 360 mil. O governo considera que as pessoas físicas são “empreendedores individuais”.

É importante destacar que o valor deverá ser utilizado para o negócio do trabalhador, para aumento do capital de giro, compra de insumos ou investimentos em equipamentos e utensílios que favoreçam o aumento da produção na atividade do trabalhador.

Segundo informações da Caixa, no ato da contratação, o usuário deverá realizar uma declaração de uso da quantia disponibilizada, por meio de um quiz interativo sobre educação financeira e uso consciente do crédito liberado (R$1 mil a R$3 mil).

CAIXA: Liberado até R$ 3 mil para negativados

Qual o limite do empréstimo?

Conforme informado no decorrer da matéria, para pessoa física, o limite de crédito é no valor de R$ 1 mil. O prazo de pagamento é de até 24 meses, com juros a partir de 1,95% ao mês (26,08% ao ano).

Já o MEI terá limite de crédito de R$ 3 mil, com prazo de pagamento de até 24 meses e juros a partir de 1,99% ao mês (26,68% ao ano).

Quando poderei receber o valor do empréstimo?

Segundo informações divulgadas pela CAIXA, o crédito de R$ 1 mil ou R$3 mil, será liberado em até 10 dias, a contar da data de atualização do cadastro. Após aprovação, o cliente poderá realizar a contratação do valor e os recursos que serão creditados imediatamente na conta.

Onde solicito o empréstimo?

O empréstimo de R$ 1 mil para pessoas físicas será liberado diretamente pelo aplicativo do CAIXA Tem. Para quem é MEI, o valor de R$3 mil deverá ser solicitado em uma agência da Caixa.

Posso pedir o microcrédito se estiver com o nome sujo?

O cidadão com o nome sujo poderá solicitar o microcrédito de R$1 mil ou R$3 mil. Terá acesso aos empréstimos inclusive quem está com o nome sujo (negativados) em instituições de análise de crédito, como Serasa e SPC Brasil.

Como utilizar o Caixa Tem?

Depois de baixar o aplicativo, o usuário deverá realizar a atualização cadastral no Caixa Tem. Para isso, o aplicativo solicita que o usuário digitalize o documento de identidade, envie uma foto “selfie” e informe a renda mensal.

No caso do MEI, o crédito deverá ser pedido nas agências. Para contratar, o cidadão deverá ter uma conta na Caixa, ter mais de 12 meses de faturamento como MEI e apresentar comprovante de residência e documentos pessoais e da empresa.