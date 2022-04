Microlins abre mais de 100 vagas de emprego; veja os cargos

A Microlins, maior empresa de cursos profissionalizantes no Brasil, abre mais de 100 vagas de emprego. As oportunidades estão disponíveis em diferentes áreas da companhia e são destinadas a candidatos que possuam um perfil profissional que se encaixe nas funções. Acompanhe os cargos e veja as regiões disponíveis.

Microlins divulga novas oportunidades no Brasil

Criada em 1991, a empresa Microlins é uma referência no setor Educacional, oferecendo cursos profissionalizantes em várias áreas do mercado. Em busca de novos colaboradores, a companhia anunciou algumas oportunidades de trabalho para que os profissionais que atendam todas as exigências da função, possam se inscrever e participar de todo o processo seletivo.

Segundo informações retiradas do site InfoJobs, as seguintes oportunidades estão abertas para inscrição:

Professor de Inglês – Guarulhos;

Operador de Telemarketing – São Paulo;

Estagiário em Recursos Humanos – Rio Claro;

Professor de Informática e Profissionalizante – São Paulo;

Coordenador Pedagógico – Guarulhos;

Professor de Cursos Livres – Guarulhos;

Estagiário em Vendas – Ourinhos;

Professor de Gestão Empresarial – Guarulhos;

Professor de Cursos Profissionalizantes – Guarulhos;

Recepcionista Atendimento – Taboão da Serra;

Supervisor de Vendas – Diadema;

Vendedores Externos – São Paulo;

Gerente Comercial – São Paulo;

Vendedor Interno – Taboão da Serra;

Vendedores – Rio de Janeiro;

Operador Jovem Aprendiz – São Paulo;

Auxiliar Administrativo e Atendimento – Guarulhos.

Como se registrar

Para ocupar uma das vagas mencionadas acima na empresa Microlins, é importante que o profissional atenda todos os requisitos mínimos da função que pretende ocupar. As inscrições estão sendo realizadas de forma online, através do site de participação.

