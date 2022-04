Milhares de pessoas festejam aniversário de Penedo

Decom PMP

A festa preparada pela Prefeitura de Penedo para comemorar o aniversário de 386 anos de elevação do povoado à categoria de vila levou milhares de pessoas para a arena de shows instalada no estacionamento da Prainha.

O evento preparado pela Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ) para a noite de ontem (terça, 12) atraiu público em proporção igual aos shows musicais realizados durantes os festejos de Bom Jesus dos Navegantes, a maior festa de Penedo e região.

Todo mundo se divertiu no espaço de livre acesso, com presença da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, SAMU e empresa privada de segurança.

Confira aqui o vídeo homenagem para Penedo produzido pelo Decom

A comemoração realizada pelo Prefeito Ronaldo Lopes foi aberta com músicos da cidade, Dan Souza e banda, grupo que preparou uma nova versão para o hino extraoficial do município, o samba “Penedo, Cidade de Alagoas”, do também penedense Kid Dão.

Depois do Pagode do DS, a banda Omegazord (da nossa vinha Neópolis-SE) subiu ao palco com seu repertório de suingueira, aquecendo a plateia cada vez maior para a apresentação do cantor paraibano Marcynho Sensação.

A atração principal trouxe sucessos do estilo piseiro, principalmente o hit Rolê, agitando o público até a madrugada desta quarta-feira, 13.

Quem preferiu ficar em casa, também pode acompanhar a comemoração ao vivo, por meio do Instagram da Prefeitura de Penedo, trabalho do Departamento de Comunicação (Decom) da Prefeitura de Penedo que também fez toda a cobertura do evento que proporcionou diversão e renda para os penedenses.

De povoado à vila, Penedo comemora 386 anos de história

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte