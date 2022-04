Milton Muniz assume presidência da Juventude do MDB-AL

O jovem piaçabuçuense Milton Muniz, assumiu na última semana a presidência da Juventude do MDB-AL. Milton que está há cerca de 10 anos filiado na legenda partidária comandada no Estado pelo Senador Renan Calheiros, substitui a Secretária de Estado da Cultura, Melina Freitas, que se despediu da presidência mostrando sua gratidão pela confiança nela depositada ao longo dos últimos anos, quando esteve à frente da Juventude do MDB em Alagoas.

Milton Muniz é natural de Piaçabuçu, filho da ex-vereadora Marli do Retiro e também já foi testado nas urnas no município ribeirinho. O jovem esteve à frente da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Piaçabuçu na gestão do ex-prefeito Dalmo Jr, tendo atuado ainda no Conselho Nacional de Juventude e na Secretaria Nacional de Juventude, ligada ao Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos.