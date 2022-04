Os portos brasileiros vêm batendo recordes – com a movimentação de 278 milhões de toneladas no primeiro trimestre de 2021 –, crescendo 10,5% em comparação com igual período do ano passado, após já ter crescido 4,2% em 2020, informa o MInfra (Ministério da Infraestrutura).

MInfra: elevação da movimentação nos portos e estradas brasileiras

Conforme informações oficiais do MInfra (Ministério da Infraestrutura), destaca-se, nesse contexto, o aumento de 10,5% na movimentação de carga conteinerizada em 2021. Além disso, destaca-se, também, o aumento consistente na movimentação de cabotagem, que cresceu 12,5% em 2020 e mais 12,2% em 2021, o que se traduz em eficiência logística, na medida em que equilibra a matriz viária brasileira e reduz o frete total.

Programa de Incentivo à Cabotagem

Em Março deste ano, foi observada uma redução de 10% no valor do frete de contêineres por cabotagem nas principais rotas do país. Importante frisar as perspectivas de aprovação do Programa de Incentivo à Cabotagem “BR do Mar” no Congresso Nacional, que aumentará significativamente a oferta dessa modalidade de transporte, informa o MInfra (Ministério da Infraestrutura).

Concessões e obras

Conforme divulgação oficial do MInfra (Ministério da Infraestrutura), o aumento da capacidade de movimentação de cargas é reflexo tanto da abertura do setor, por meio das autorizações para exploração de Terminais de Uso Privado e do Programa de Arrendamentos Portuários, quanto da profissionalização da gestão das Companhias Docas.

Projetos, ampliações e inclusões de perfil de carga

No que tange aos terminais de uso privado, já foram assinados, desde 2019, 85 instrumentos contratuais, que representaram R$ 8,78 bilhões em investimentos. Também nesse período foram assinadas 12 declarações de adequação – de projetos de novos terminais, ampliações de área e inclusões de perfil de carga –, que podem resultar em R$ 10,3 bilhões em investimentos.

Investimentos direcionados em 2022

De acordo com o MInfra (Ministério da Infraestrutura), as previsões para 2022 indicam a possibilidade de novas 19 autorizações em todas as regiões do Brasil. Elas representarão R$ 15,6 bilhões em investimentos.

Ações de arrendamentos portuários

Com relação aos arrendamentos portuários, foram realizados, desde o início de 2019, 26 leilões de arrendamentos portuários, com mais de R$ 4 bi de investimentos autorizados, destaca o MInfra (Ministério da Infraestrutura). Ainda em 2021, serão mais 17 leilões de terminais com mais R$ 3 bi de novos investimentos, resultado que não encontra paralelo na história do setor portuário brasileiro, informa o MInfra (Ministério da Infraestrutura) através de divulgação oficial.

Companhias Docas

Conforme informa o MInfra (Ministério da Infraestrutura), no que tange à profissionalização das Companhias Docas, a partir de 2019, houve a reversão de um prejuízo crescente entre 2016 e 2018 para um resultado positivo consolidado, com aumento do EBITDA (Earning before interest, taxes, depreciation and amortization, em inglês) para todas as companhias a partir de então.

Nesse período, destaca-se o crescimento da movimentação de carga nas docas federais de 23% entre 2016 e 2020, informa o MInfra (Ministério da Infraestrutura) através de divulgação oficial.