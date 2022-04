Conforme informações oficiais do Ministério da Economia, a pesquisa do Fórum Econômico Mundial perguntou aos empresários brasileiros como avaliam a segurança dos bancos no país. Confira algumas ações do Ministério da Economia!

Ministério da Economia: ações para a segurança de dados bancários e relatórios financeiros

De acordo com divulgação oficial, o Ministério da Economia construiu um conjunto de ações para fortalecer a segurança dos bancos. Assim sendo, a autonomia do Banco Central do Brasil (BCB) (Lei Complementar nº 179, de 24 de fevereiro de 2021) é uma destas ações.

Autonomia para o Banco Central do Brasil (BCB)

O Banco Central do Brasil (BCB) autônomo e menos suscetível a pressões políticas na condução de sua prática regulatória permite a melhoria do compartilhamento de dados entre instituições por meio do Open Finance ou sistema financeiro aberto (Resolução Conjunta CMN-BCB nº 1/2020), resultante em maior competição e tecnologia no sistema bancário nacional.

Cadastro positivo

Além disso, o aprimoramento de fornecimento de informações de adimplentes por meio da criação do cadastro positivo (Resolução CMN nº 4.737/2019) resultou em menor risco de crédito, destaca o Ministério da Economia.

Depósitos voluntários

A autorização para o Banco Central do Brasil (BCB) recolher depósitos voluntários (em tramitação no Congresso Nacional) objetiva ampliar o potencial dos instrumentos disponíveis à autoridade monetária no desempenho de suas funções, com aprimoramento do instrumento de controle de liquidez, dando maior autonomia de atuação ao Banco Central do Brasil (BCB).

A segurança dos relatórios financeiros

A pesquisa do Fórum Econômico Mundial também perguntou aos empresários brasileiros quão fortes são os padrões de auditoria e relatórios financeiros. Segundo o Ministério da Economia, desde 2008, o Brasil iniciou um processo de convergência com normas internacionais de contabilidade e auditoria.

Internalização de normas contábeis e de auditoria

Assim sendo, já foram internalizadas 110 normas contábeis e de auditoria, com a devida correlação com as normas internacionais de referência, destaca o Ministério da Economia, referindo-se às ações que objetivam elevar a segurança bancária e financeira nacional.

O direcionamento do Fórum Econômico Mundial

Depois dos resultados positivos da avaliação em 2019, 2020 e 2021 da Pesquisa de Opinião com Empresários, realizada pelo Fórum Econômico Mundial; em 2022 a pesquisa objetivará a percepção do empresariado sobre aspectos da competitividade do país, especialmente na infraestrutura, ressalta o Ministério da Economia.

Apoio aos empresários

Dessa forma, considerando as melhorias contínuas necessárias nos fluxos financeiros e econômicos para empresários e cidadãos. Assim sendo, essa (e outras pesquisas) amparam as ações que objetivam direcionar a economia e apoiar os microempreendedores de forma direta ou indireta.