Ministério da Educação lança canal educativo e canal em Libras

O Ministério da Educação (MEC) lançou nesta semana dois canais educacionais: Canal Educação e o Canal Libras BR. O governo federal lançou ambos os canais em evento no Palácio do Planalto na última terça-feira (26).

De acordo com a pasta, as transmissões dos canais serão por meio da televisão aberta e por assinatura e pela internet. Ainda segundo a pasta, o objetivo principal das iniciativas é de expandir a educação e elevar a qualidade e a taxa de alfabetização nacional.

A transmissão dos conteúdos do Canal Educação será feita nas capitais em que a TV Brasil possui transmissoras. Além disso, a programação estará disponível também na TV por assinatura e por meio de satélite para escolas com antena parabólica. Os programas do canal irão abordar assuntos como ciência, por exemplo, e contarão com produtos que vão auxiliar na capacitação de docentes e gestores.

O Canal Libras, por sua vez, é voltado principalmente para a comunidade surda. A transmissão será internet, mas alguns programas serão retransmitidos pelo Canal Educação. Os interessados poderão acessar os conteúdos educacionais e de entretenimento por meio do YouTube. De acordo com o MEC, por meio desse canal, será possível ter mais conhecimento com inclusão.

Nesta quinta-feira (28), em entrevista ao programa A Voz do Brasil, o ministro da Educação, Victor Godoy, falou sobre os novos canais. Ele ressaltou a necessidade de acessibilidade e de inclusão da comunidade surda.

“Completamos neste mês 20 anos da Lei de Libras. A nossa ideia é, justamente, que a gente tenha conteúdos preparados para a comunidade surda pela comunidade surda”, disse o ministro.

