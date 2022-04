De acordo com o Ministério de Minas e Energia, a bandeira verde está válida para todos os consumidores de energia desde o dia 16 de abril. A conta de luz deve ter redução de cerca de 20% a partir deste mês, informa o Ministério de Minas e Energia através de publicação oficial.

Ministério de Minas e Energia: bandeira verde pode reduzir a conta de luz em até 20%

Conforme informações oficiais do Ministério de Minas e Energia, em 2021, o Brasil enfrentou a pior seca já registrada na história. Assim sendo, para garantir a segurança no fornecimento de energia elétrica, o país utilizou todos os recursos disponíveis e o Governo Federal teve que tomar medidas excepcionais.

Afastado o risco de falta de energia

De acordo com a divulgação do Ministério de Minas e Energia, com o esforço dos órgãos do setor, o país conseguiu superar esse desafio, os reservatórios estão muito mais cheios que no ano passado e o risco de falta de energia foi totalmente afastado.

Conforme destaca o Ministério de Minas e Energia, os usos múltiplos da água foram preservados. O reservatório da usina de Furnas terminou em março acima de 80% do volume útil. E já foi retomada a operação da hidrovia Tietê-Paraná, informa o Ministério de Minas e Energia em sua plataforma oficial.

Ações do Governo

Em um esforço coordenado dos Ministério de Minas e Energia e da Infraestrutura, a hidrovia ficou interrompida por apenas sete meses, período muito menor que em 2014, quando foi paralisada por 20 meses. As ações tomadas pelo Governo, aliada à ocorrência de chuvas, permitiram a redução das termelétricas ligadas, destaca o Ministério de Minas e Energia.

Com essa medida e o aumento da produção das hidrelétricas e das fontes eólica e solar, os custos serão menores durante o próximo período seco, que vai de maio a novembro. Isso se traduzirá em menores tarifas para os consumidores.

A bandeira verde pode permanecer até o final de 2022

Segundo o Ministério de Minas e Energia, com a redução de custos, o Governo Federal antecipou o fim da bandeira de escassez hídrica para 15 de abril. E mais, com a manutenção das atuais condições de chuva, a perspectiva é de bandeira verde até o final do ano.

Assim sendo, o retorno da bandeira verde resultará em uma redução média de cerca de 20% na conta de luz do consumidor residencial. Isso retrata o compromisso do Governo Federal em garantir o abastecimento energético com competência, segurança e ao menor custo para toda sociedade brasileira, de acordo com o Ministério de Minas e Energia.