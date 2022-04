Você está querendo aprender a dar um brilho extra nos móveis, mas não sabe como fazer? Além do óleo de peroba, existem outras misturas que servem para melhorar o aspecto da sua maneira e deixar um brilho intenso.

Para você que não dispõe de tempo e recursos financeiros para comprar os produtos já prontos, separamos hoje algumas dicas incríveis para você. Aprenda de uma vez por todas a fazer uma misturinha caseira para dar brilho nos móveis que vai ser super eficiente. Confira!

Saiba um pouco mais sobre os móveis e como dar brilho

Afinal, misturinha caseira para dar brilho nos móveis? Depois de uma faxina intensa em casa, o ideal é que todos os móveis estejam limpos adequadamente, certo? Realmente, de fato, é muito simples você passar um paninho nos móveis para remover o pó.

Mas, conforme o tempo vai passando, os seus móveis podem acabar ficando muito opacos. Isso acontece devido à grande quantidade de água que você passa por cima da superfície de madeira, o que não é nada agradável, além de acabar desgastando e apodrecendo o material do móvel.

Como a maioria dos móveis é feita de madeira, você deve escolher um tipo adequado de produto, até mesmo para fazer a misturinha caseira, pois isso pode acabar prejudicando ela. A madeira é extremamente delicada, pois é um tipo de material que precisa de um cuidado constante e muita atenção.

Além da delicadeza, a madeira traz um toque muito elegante, às vezes sofisticado e às vezes rústico para dentro dos lares. Por isso é uma ótima opção para aquelas pessoas que gostam de uma peça com personalidade. Não é à toa que ela é uma excelente opção para seus móveis.

Veja como limpar e dar brilho para seus móveis

Confira agora, logo abaixo, algumas formas de como você pode limpar seus móveis e dar brilho com uma misturinha caseira.

Como limpar adequadamente

Limpar os móveis é a parte mais fácil de todo o processo, pois geralmente você só precisa tirar o pó dos móveis. Uma vez ou outra, aparece uma sujeirinha ou uma manchinha desagradável que você precisa limpar a todo o custo.

De modo geral, você só precisará de um pano úmido para remover o excesso de sujeira. Mas é importante que o pano não esteja puramente com água. Sempre coloque uma quantidade de álcool ou vinagre para não deixar com um cheiro ruim. Para finalizar a limpeza, sempre passe um pano seco por cima.

Dê brilho com misturinha de azeite e limão

Caso seu móvel esteja muito opaco e com uma aparência bem envelhecida, não se preocupe, porque existe uma misturinha que pode renová-lo e dar um brilho muito mais intenso. Você pode fazer usando azeite e limão.

Isso mesmo! O óleo de azeite junto com o limão pode deixar os seus móveis impecáveis como novos. Além dessa misturinha, dar brilho forma também uma camada protetora contra a poeira de se acumular na superfície.

Para usá-la, você precisará de um recipiente onde irá colocar uma mistura de 200 ml de azeite de oliva com 50 ml de suco de limão espremido. Agora, mexa essa mistura se certificando de que ela estará bem incorporada.

Para fazer aplicação na estrutura que você deseja polir, você deve fazer uso de um auxílio de um pano sem fibras ou um algodão. Pode parecer um processo muito demorado, porém você vai obter o resultado desejado depois de um tempo.

Dê brilho com misturinha de amaciante

Uma dica especial também é você fazer uso do amaciante para polir as superfícies de madeira. Assim, como ele serve para deixar um cheiro agradável nas roupas e amaciá-las, ele também serve para você usar nos móveis.

Tudo o que você precisará fazer é despejar uma tampa de amaciante em um recipiente borrifador, com meia tampa da mesma de álcool. Em seguida, complete com água. Agite a mistura dentro do recipiente borrifador e aplique nas superfícies, espalhando com um pano que não solte fiapos. Depois disso, só espere secar e você verá que o seu móvel estará brilhando.

Use vaselina

A vaselina também é uma dica inovadora de como você pode fazer para polir os seus móveis. Ela também é capaz de deixar um brilho muito intenso neles. Além disso, ela pode ser usada para simplesmente fornecer uma limpeza adequada do móvel.

Para usá-la, você pode misturar um pouco dela com álcool. Em um recipiente, misture os 2 elementos até que fiquem bem Homogêneos. Então aplique na superfície que você deseja deixar um brilho intenso, com o auxílio de um pano para espalhar.