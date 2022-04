‘Modão’ anuncia grade de atrações e inicia vendas nesta segunda (11)

Foto: Divulgação

O ‘Modão Salvador 22’ anuncia a grade da terceira edição do evento, que acontece próximo dia 7 de maio, no WET. Os ingressos começam a ser vendidos nesta segunda-feira (11), nas lojas do Pida! (Salvador Shopping), Bora Tickets (Shopping da Bahia), ou através do site do Bora Tickets.

O sertanejo, arrocha e modão se misturam no ‘Modão’. Dentre as atrações confirmadas estão Henrique e Juliano, Unha Pintada, Tayrone e Thiago Aquino. O evento também conta com uma estrutura dividida em: Arena “Chifre no Asfalto”, Camarote “Supera”, Lounge “A maior saudade” e Backstage “Liberdade provisória”.

Vale ressaltar que os ingressos adquiridos para a edição que aconteceria em 2020 valerão para os mesmos setores, sem pagamento de qualquer diferença no valor. Não é possível troca entre setores. Você pode reimprimir seu ingresso apagado em qualquer um dos pontos de vendas:

Shopping da Bahia: loja Bora Tickets ou Balcão de Ingressos;

Salvador Shopping: Loja Pida, L1.

O ingresso é um documento ao portador e sua única garantia de acesso ao evento. Não são aceitas cópias, fotos ou qualquer outro comprovante de compra senão o ingresso original.

Modão Salvador 2022

Quando: 07 de maio

Onde: WET, Paralela

Hora: a partir das 19h

Atrações já confirmadas: Henrique e Juliano, Unha Pintada, Tayrone e Thiago Aquino.

Ingressos: Arena “Chifre no Asfalto”, Camarote “Supera” Lounge “A maior saudade” e Backstage “Liberdade provisória”

Vendas: lojas do Pida! (Salvador Shopping) e Bora Tickets (Shopping da Bahia), ou através do site do Bora Tickets.

