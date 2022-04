Modernismo brasileiro: um resumo completo

Modernismo brasileiro: confira tudo aquilo que você precisa saber

O termo “modernismo brasileiro” é utilizado para definir um movimento literário e artístico de grande impacto na cultura brasileira.

Dessa maneira, não é de se surpreender que questões sobre o modernismo no Brasil apareçam com tanta frequência dentro das mais variadas provas do país, com um destaque para os vestibulares, determinados concursos públicos e a prova do ENEM.

Assim, para te ajudar, o artigo de hoje trouxe um resumo completo sobre o modernismo brasileiro. Vamos conferir!

Modernismo brasileiro: introdução

O movimento modernista brasileiro surgiu no século XX, após fortes influências das vanguardas artísticas europeias, como o futurismo e o surrealismo.

Os adeptos do movimento, sejam eles artistas, escritores ou cineastas, desejavam romper com as tradições da academia, que vigoravam até aquele momento em quase todas as áreas do conhecimento.

Assim, os modernistas desejam modernizar, transformar e inovar completamente o conceito de arte, cultura e literatura no Brasil.

Modernismo brasileiro: busca por uma identidade própria

O movimento modernista encontrou, no Brasil, uma característica muito peculiar e que não estava presente nos movimentos europeus que seguiam a mesma tendência: os modernistas brasileiros buscavam encontrar uma identidade própria para o país.

Com isso, os adeptos do movimento modernista brasileiro não buscavam somente realizar uma cópia do que estava sendo produzido no Brasil: eles queriam representar a cultura do povo brasileiro, bem como a identidade nacional.

Modernismo brasileiro: principais características

Dentre as principais características do movimento modernista brasileiro, podemos citar:

A busca pela revalorização da cultura indígena;

A busca por uma identidade nacional livre de influências europeias;

O rompimento com as tradições da academia que vigoravam até aquele momento;

Inovação.

Modernismo brasileiro: as fases

O modernismo brasileiro pode ser dividido em três frases principais. A primeira delas aconteceu entre os anos de 1922 e 1930 e ainda era parcialmente influenciada pelos ideais europeus da época.

A segunda fase, denominada de “fase de consolidação”, aconteceu entre os anos de 1930 e 1945, e foi marcada pela criação de manifestações artísticas críticas e pela valorização dos regionalismos.

Por fim, podemos citar a terceira fase do modernismo, chamada de “fase pós-modernista” ou de “geração de 45”. Essa fase aconteceu entre os anos de 1945 e 1960 e dela participaram importantes nomes da literatura brasileira, como Clarice Lispector.