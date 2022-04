Monumento instalado no Carmo é transformado em dado gigante após revolta de moradores

Um monumento instalado na praça pública do bairro Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador, em homenagem a marca do Rotary Club Bahia, se transformou em um dado gigante após uma intervenção realizada na madrugada da última quarta (6).

Ao g1 Bahia, moradores do local relataram a insatisfação com o cubo na praça. Para eles, não há relação do Rotary Club Bahia com o Carmo. Sendo assim, o monumento foi transformado em um dado gigante.