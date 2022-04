Moradores da Gamboa fecham Av Contorno em novo protesto contra atropelamento na comunidade

Um grupo de moradores da comunidade da Gamboa, em Salvador, fechou a Avenida Contorno no início da noite desta quarta-feira (6), em um novo protesto contra o atropelamento ocorrido dentro da localidade no mês passado. Os moradores pedem justiça e pressa nas investigações.

De acordo com informações da Transalvador, a manifestação começou por volta das 18h. O grupo colocou objetos em chamas na pista para impedir a passagem dos veículos. O trânsito foi parado nos dois sentidos da via. Um congestionamento se formou no local.

O atropelamento ocorreu no dia 24 de março. Duas pessoas foram atingidas pelo carro. As duas são moradoras da comunidade. Elas foram socorridas e levadas para o Hospital Geral do Estado (HGE). Uma delas, um jovem de 24 anos, ficou em estado grave. Já o motorista do carro foi encaminhado para a 1° Delegacia Territoria, localizado no bairro do Politeama, no centro de Salvador.

Os moradores chegaram a afirmar que ele estava com sinais de embriaguez. No entanto, a Polícia Civil informou que o exame toxicológico não apresentou álcool no sangue, nem nenhum tipo de outra droga.

Segundo a polícia, o motorista teria passado mal enquanto conduzia o veículo. Ele foi autuado por lesão corporal culposa na condução de veículo automotor e responde inquérito em liberdade, depois de pagar uma fiança no valor de 20 salários mínimos – o equivalente a pouco mais de R$ 24 mil.

Leia mais sobre Salvador em iBahia.com e siga o portal no Google notícias.