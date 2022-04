Morre aos 82 anos, Sônia Lopes Dias, da granola Tia Sônia

Foto: Reprodução/Redes sociais

Morreu nesta quinta-feira (21), na cidade de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, a empresária Sônia Lopes Dias, de 82 anos, que era uma das fundadoras da granola Tia Sônia.

A informação foi divulgada nesta tarde no perfil da empresa no Instagram. Na legenda de um vídeo que mostra momentos em vida de Tia Sônia, como era conhecida, a equipe lamentou a morte.

“Nós da família Tia Sônia, viemos informar que, Dona Sônia, nossa amada Tia Sônia nos deixou esta manhã para sua nova jornada, onde continuará iluminando e cuidando de nós, ao lado de Deus e Nossa Senhora. A Sua memória e trajetória serão sempre eternizadas em nossos corações!”, diz a publicação.

De acordo com informações do Correio 24h, a empresária estava internada no Hospital Samur, que fica localizado no bairro Jurema. A causa da morte, no entanto, não foi divulgada.

Sônia Lopes deixa o marido, Otávio Dias, e quatro filhos, Rita, Beto, Júnior e Marquinhos, além de 13 netos e 11 bisnetos.

O velório dela foi marcado para as 16h desta quinta-feira, em uma loja de Vitória da Conquista. Não há informações sobre o sepultamento.

Granola Tia Sônia

Segundo informações do site da empresa, a ideia de criar a marca Tia Sônia surgiu em 1995, depois que a empresária preparou a receita famosa para o filho levar em uma viagem a Machu Picchu, no Peru.

Na ocasião, ela produziu 6kg do cereal e o filho acabou dividindo com amigos, que se apaixonaram pela receita e incentivaram o negócio.

No ano seguinte, a produção começou na garagem da casa onde a família morava. Em 1997, foi criada a primeira logomarca da granola, que ganhou fábrica em 1998.

Dos anos de 1990 para a atualidade, a empresa cresceu ainda mais e ganhou espaço também com outros produtos, como barrinhas de cerais e aveia.

