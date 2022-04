Morre José Guilherme da Motta, ex-secretário de Agricultura da Bahia

Foto: acervo pessoal

José Guilherme da Motta, que atuou como secretário de Agricultura da Bahia, morreu na última quinta-feira (14), aos 91 anos, após complicações em uma cirurgia de obstrução intestinal. O enterro aconteceu nesta sexta-feira (15), no cemitério Jardim da Saudade, em Brotas, na capital baiana.



Durante sua trajetória, atuou na secretária durante os anos de 1975 a 1979, no mandato do governador Roberto Santos. Além de ter sido Gerente Executivo do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA), de 1995 a 2003. José deixa a esposa, três filhas e um neto.

