Morre Lygia Fagundes Telles, a dama da literatura brasileira, aos 98 anos

De acordo com o g1, a veterana, que integra a ABL desde a década de 80 e já recebeu os prêmios Camões e Jabuti, faleceu em casa, de causas naturais. As informações foram dadas por Juarez Neto, da ABL.

Alguns de seus livros se transformaram em adaptações para o cinema, teatro e TV, como Ciranda de Pedra que virou novela na Globo com duas versões e As Meninas, uma adaptação para o cinema e para o teatro.

“A mais notável personalidade da literatura brasileira, patriota e democrata, já era lenda em vida. Permanecerá no Panteão das glórias universais e, para orgulho nosso, era mais academicamente bandeirante. Não faltava aos nossos encontros semanais no Arouche. A gigantesca e exuberante obra continuará a ser revisitada, enquanto houver leitor no mundo”, escreveu José Renato Nalini.