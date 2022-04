Mostra de Cinemas Africanos lança revista crítica online

Foto: One Fine Day Films

A Mostra de Cinemas Africanos lança, no próximo dia 15 de abril, a Revista Crítica de Cinemas Africanos. A estreia é marcada por cerca de 20 textos, entre críticas, ensaios e perfis, além de traduções para o português de publicações especializadas. O site também recupera entrevistas em vídeo feitas com cineastas africanos realizadas dentro da Mostra. O trabalho pode ser conferido no site.

Voltada à cinematografia do continente africano, a Revista Crítica tem como objetivo contribuir para a diminuição da invisibilidade destas produções nos circuitos de crítica e jornalismo cultural no Brasil. “Consideramos a crítica um importante espaço de produção de conhecimento e de valor sobre produtos da cultura, e acreditamos que os cinemas africanos ainda carecem desse espaço especializado no Brasil”, avaliou a pesquisadora baiana Ana Camila Esteves, editora do projeto.

“Buscamos também aproximar os críticos brasileiros das cinematografias da África, uma vez que esses filmes vêm ocupando cada vez mais espaço nos festivais de cinema, tornando-se acessíveis a públicos mais amplos”, explica Ana, que é curadora da Mostra de Cinemas Africanos e autora de outras publicações voltadas ao tema. “Portanto, produzir conhecimento sobre esses produtos é fundamental para localizar os cinemas da África no contexto do cinema mundial, criando espaços de discussão e debates, além de produzir memória sobre os filmes”, concluiu.

Lançamento online da publicação Revista Crítica de Cinemas Africanos

Quando: 15 de abril de 2022 | Gratuito

Site: cinemasafricanos.com.br

Leia mais sobre Cinema no iBahia.com e siga o portal no Google notícias.