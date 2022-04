Motociclista é arremessado após colisão com veículo que fez manobra proibida

Um motociclista ficou ferido após uma colisão com um carro de passeio, na noite dessa quinta-feira (28), no município de Arapiraca, na região Agreste de Alagoas. De acordo com o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), o acidente foi registrado por volta das 20 horas, no bairro Bonsucesso, nas imediações da rodovia AL 220. Segundo a…

Cortesia

Um motociclista ficou ferido após uma colisão com um carro de passeio, na noite dessa quinta-feira (28), no município de Arapiraca, na região Agreste de Alagoas.

De acordo com o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), o acidente foi registrado por volta das 20 horas, no bairro Bonsucesso, nas imediações da rodovia AL 220.

Segundo a PM, o motociclista estava em uma Honda CG 150 Fan pela rua Benjamin Freire quando o motorista do carro Volkswagen Gol, de cor branca, que fez uma conversão proibida e atingiu a moto.

Com o impacto da colisão, a vítima foi arremessada ao chão. O motociclista ficou ferido e preciso ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O motorista do veículo de passeio foi detido pelo BPRv e levado à Central de Polícia de Arapiraca para a realização dos devidos procedimentos.