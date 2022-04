Motociclista é assassinado em beco na parte alta de Maceió

Um motociclista, ainda sem identificação, foi assassinado a tiros, na tarde desta sexta-feira, 1º, próximo a Feirinha do Tabuleiro, no bairro do Tabuleiro do Martins, parte alta de Maceió. Informações policiais dão fala que a vítima passava por um beco, nas imediações do mercado da região, quando recebeu um tiro na cabeça. A vítima estava…

Um motociclista, ainda sem identificação, foi assassinado a tiros, na tarde desta sexta-feira, 1º, próximo a Feirinha do Tabuleiro, no bairro do Tabuleiro do Martins, parte alta de Maceió.

Informações policiais dão fala que a vítima passava por um beco, nas imediações do mercado da região, quando recebeu um tiro na cabeça.

A vítima estava trajando uma camisa de cor vinho e uma calça jeans. O motociclista ainda esta de capacete quando recebeu o disparos de arma de fogo. Ele morreu antes mesmo de receber atendimento médico.

Ainda não há informações sobre a motivação e a autoria do crime. A Polícia Científica foi acionada e realizou os primeiros levantamentos em busca de vestígios que possam ajudar na elucidação do homicídio. O corpo foi recolhido ao Instituto de Medicina Legal (IML).