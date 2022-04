Motociclista e motorista de caminhonete ficam feridos em acidente na BA-120

Um motociclista e o motorista de um caminhonete ficaram feridos em um acidente, registrado na madrugada de sábado (23) na BA-120, no trecho entre as cidades de Castro Alves e Santa Terezinha, no Recôncavo Baiano. De acordo com informações do g1 Bahia, não há detalhes sobre o estado de saúde das vítimas.

O choque entre os veículos aconteceu próximo à linha férrea. Testemunhas acionaram o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), que socorreu as vítimas, de nomes não divulgados. O motorista foi levado para o Hospital de Castro Alves.