Motociclista fica ferido em batida com ônibus no bairro do Comércio, em Salvador

Um motociclista de 36 anos ficou ferido depois que a motocicleta que ele pilotava se envolveu em uma batida com um ônibus na tarde desta sexta-feira (8), na Avenida Engenheiro Oscar Pontes, no bairro do Comércio, em Salvador.

De acordo com a Transalvador, o acidente aconteceu nas proximidades da Feira de São Joaquim, no sentido Mercado Modelo, por volta das 15h. Os passageiros e os rodoviários que estavam no coletivo não tiveram ferimentos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado para socorrer o motociclista, mas quando chegou no local a vítima já estava sendo atendida pelo Corpo de Bombeiros Militar da Bahia.

O paciente, que não teve a identidade divulgada, foi encaminhado para o Hospital Geral do Estado (HGE). Não há detalhes sobre o estado de saúde da vítima.

Segundo a Transalvador, o acidente não chegou a afetar o trânsito. A motocicleta foi removida do local por um guincho do órgão de trânsito. Por volta das 17h, a situação já tinha sido resolvida.

