Motociclista morre após acidente na Avenida Juracy Magalhães

Além do homem, uma mulher, que seria esposa dele, também estava na mota e ficou feriada no acidente. Ela foi socorrida pelo SAMU, mas não há informações sobre o estado de saúde da mulher.

O motorista do carro envolvido no acidente não ficou ferido. De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o motorista seguia sentido Itaigara, mas teria atravessado a pista para retornar sentido Rio Vermelho. Neste momento, a moto bateu no carro, que seguia no mesmo sentido.