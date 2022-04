Motociclista morre atropelado no extremo sul da Bahia; vítima foi atingida por carreta

Um homem morreu atropelado em um acidente envolvendo uma moto e uma carreta na BA-275, trecho do distrito de Barrolândia, em Belmonte, no extremo sul da Bahia. De acordo com o G1 Bahia, o caso aconteceu na sexta-feira (1º) e a vítima foi identificada como Joselito Jesus de Sousa, de 43 anos.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) informou que a carreta passou por cima da motocicleta e o corpo do piloto ficou sob os pneus do veículo. Não detalhes sobre as circunstâncias do acidente.