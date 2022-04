Motorista cochila e veículo capota em rodovia do sudoeste da Bahia

Foto: Divulgação/TV Sudoeste

Um motorista de 44 anos ficou ferido depois de cochilar e perder o controle do veículo na BA- entre as cidades de Itambé e Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. O acidente ocorreu no domingo (17). A vítima foi identificada como Ronaldo de Oliveira. socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi levado ao Hospital São Vicente, em Vitória da Conquista.

Segundo informações do g1 Bahia, apesar do susto, o condutor sofreu apenas ferimentos leves e não corre risco de morte. A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) contou que não há informações se havia outros ocupantes no automóvel, no momento do acidente. O carro ficou bastante danificado, já que caiu em uma área de pedras, por onde passa um riacho, em um nível abaixo da pista. Não foi necessário interditar a rodovia e o movimento seguiu normalmente.

