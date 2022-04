Motorista é resgatado com vida após carro ser retorcido em batida com ônibus na Bahia

Foto: Divulgação Corpo de Bombeiros Militar da Bahia Um homem ficou ferido após o carro que dirigia bater de frente com um ônibus na manhã deste sábado (23), em um trecho da BR-415, entre as cidades de Ilhéus e Itabuna, no sul da Bahia.

Fotos divulgadas pelo Corpo de Bombeiros Militar do estado mostram que a parte dianteira do veículo, do lado do motorista, foi quase toda retorcida no acidente.

O motorista foi removido das ferragens com a ajuda de bombeiros militares. Para a remoção, os militares utilizaram equipamentos como tesoura, expansor e macaco hidráulico (kit desencarcerador).

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima se manteve acordada durante todo o processo de resgate e conversou com os bombeiros, que tinham o objetivo de mantê-lo tranquilo.

Após a remoção das ferragens, o homem foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhado para uma unidade de saúde da região. Não há detalhes sobre o estado de saúde dele.

Ainda conforme informações dos bombeiros militares, havia uma outra pessoa no carro, que viajava no carona, mas não teve ferimentos aparentes. O motorista do ônibus também não se feriu. Eles também foram atendidos pelo Samu. Foto: Divulgação Corpo de Bombeiros Militar da Bahia

Após a retirada das vítimas do local, os bombeiros realizaram a limpeza da pista para evitar outros acidentes. Não há informações sobre o que provocou a batida entre o carro e o ônibus.

Em nota, a corporação informou que é importante que os motoristas mantenham a atenção redobrada nas rodovias.