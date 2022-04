Motorista embriagado dorme ao volante e causa acidente na Av. Bonocô

Um motorista com sinais de embriagrez dormiu ao volante e bateu em um carro estacionado na marginal da Avenida Mário Leal Ferreira, mais conhecida como Bonocô, em Salvador. O acidente aconteceu no início da manhã deste sábado (2). De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) e da TV Bahia, a situação foi registrada por volta das 5h50, perto do acesso ao Vale do Ogunjá, sentido Centro. NInguém ficou ferido

As informações iniciais são de condutor bateu no fundo do carro de um motorista por aplicativo, que estava à espera de um passageiro, próximo a um ponto de ônibus. O condutor que provocou o acidente se recusou a fazer o teste do etilômetro, chamado popularmente de bafômetro. Porém, ele admitiu aos agentes que ingeriu bebida alcoólica horas antes e cochilou ao volante.

O automóvel que ele dirigia foi levado para o pátio da Transalvador. Conforme o artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), dirigir sob influência de álcool ou de outras substâncias com efeito psicoativo é uma infração gravíssima. As penalidades incluem multa e suspensão do direito de dirigir. O condutor foi autuado e pagará uma multa de quase R$ 3 mil.