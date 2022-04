Motorista fica ferido após bater veículo em poste da Avenida Bonocô, em Salvador

Foto: Reprodução/TV Bahia

Um motorista ficou ferido, na manhã desta sexta-feira (1º), após bater o veículo em um poste na Avenida Mário Leal Ferreira – Bonocô, em Salvador. De acordo com informações da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), a colisão aconteceu por volta das 7h44.

A vítima teve ferimentos em todo corpo e um sangramento no nariz. Ela foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas o nome da unidade de saúde não foi revelado. O veículo foi retirado do local pro um guincho.

