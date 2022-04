Motorista fica ferido após carro bater em poste na Av Paralela, em Salvador

Um homem ficou levemente ferido depois que o carro que dirigia subiu no passeio e bateu em um poste na tarde desta quinta-feira (21), em um trecho da Avenida Paralela, em Salvador.

De acordo com a Superintendência de Trânsito da cidade (Transalvador), o acidente aconteceu por volta das 14h, quando o carro passava pela altura de uma concessionária de veículos.

O carro bateu de frente com o poste, que teve a base destruída. Com isso, segundo a Transalvador, a Neoenergia Coelba foi acionada e deve fazer a substituição do equipamento.