Motorista perde controle de carro e cai em ribanceira na Boca da Mata

Um carro caiu em uma ribanceira de cerca de 3 metros de altura, no bairro da Boca da Mata, em Salvador. O veículo atingiu outro que estava estacionado.

De acordo com o g1, a motorista que perdeu o controle estava aprendendo a dirigir. Segundo o dono do carro atingido, a mulher teria confundido os pedais e perdeu o controle do veículo.