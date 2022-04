Motorista tem carro destruído após discussão no trânsito no Candeal

Segundo o rapaz, que não teve o nome identificado, o caso aconteceu no bairro do Candeal, após deixar um passageiro na região.

Em relato, o motorista fala que o condutor que procurou a confusão bateu no fundo do seu carro durante uma manobra que ele fazia para dar passagem a um terceiro carro.

“Deixei um passageiro e vinha um carro na contramão. No que eu encostei o carro, ele estava parado atrás de mim, todo colocado, eu não dei ré e ele bateu no fundo do meu carro. Ele foi em em cima do cara que deu a contramão, mas o cara fugiu. Aí ele veio para cima de mim perguntando quem ia pagar o prejuízo dele. Eu disse que se ele bateu no fundo, ele estaria errado, mas ele argumentou. Eu disse que ia chamar a polícia para registrarmos um Boletim de Ocorrência e ele disse que não ia ficar no prejuízo sozinho então começou a quebrar meu carro”, contou.